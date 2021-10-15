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بوتين يحرج مذيعة أميركية كررت عليه نفس السؤال مرتين والأخيرة ترد على "تويتر"

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بوتين يحرج مذيعة أميركية كررت عليه نفس السؤال مرتين والأخيرة ترد على "تويتر"

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