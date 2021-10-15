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فيضانات تشهدها اليونان بعد عواصف وأمطار غزيرة.. عطلت حركة المرور

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فيضانات تشهدها اليونان بعد عواصف وأمطار غزيرة.. عطلت حركة المرور

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