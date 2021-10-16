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سنجاب صغير يدعى تشارلي يبني علاقة صداقة مع فتاة أميركية

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سنجاب صغير يدعى تشارلي يبني علاقة صداقة مع فتاة أميركية

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