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متزلجون من ذوي الاحتياجات الخاصة يتحدون إصاباتهم برياضة التزلج على الألواح

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متزلجون من ذوي الاحتياجات الخاصة يتحدون إصاباتهم برياضة التزلج على الألواح

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