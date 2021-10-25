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مشاهد مرعبة لثوران بركان في إيطاليا فيما يواصل "لا بالما" إطلاق المزيد من الحمم

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مشاهد مرعبة لثوران بركان في إيطاليا فيما يواصل "لا بالما" إطلاق المزيد من الحمم

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