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إصابات ووفيات كورونا حول العالم في ازدياد، وتحذيرات من موجة جديدة

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إصابات ووفيات كورونا حول العالم في ازدياد، وتحذيرات من موجة جديدة

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