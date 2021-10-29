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فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين ومخاوف من موجة ترحيل

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فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين ومخاوف من موجة ترحيل

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