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لإظهار الوعي بقضايا البيئة.. مغامر ينتزه على شفرة توربين شاهقة

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لإظهار الوعي بقضايا البيئة.. مغامر ينتزه على شفرة توربين شاهقة

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