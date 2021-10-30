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ألماني يمشي في شوارع مدن أوروبية داخل كرة معدنية ضخمة.. فما قصته؟

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ألماني يمشي في شوارع مدن أوروبية داخل كرة معدنية ضخمة.. فما قصته؟

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