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السعودية تستدعي سفيرها في لبنان.. وتطلب مغادرة سفير لبنان في المملكة خلال 48 ساعة

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السعودية تستدعي سفيرها في لبنان.. وتطلب مغادرة سفير لبنان في المملكة خلال 48 ساعة

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