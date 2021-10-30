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الكويت تستدعي سفيرها في بيروت وتطرد القائم بأعمال السفارة اللبنانية

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الكويت تستدعي سفيرها في بيروت وتطرد القائم بأعمال السفارة اللبنانية

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