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أحجار حمم بركانية تغطي مياه شاطئ باليابان وتحوله إلى اللون الرمادي

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أحجار حمم بركانية تغطي مياه شاطئ باليابان وتحوله إلى اللون الرمادي

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