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قصة مدون أميركي شهير انتقل من محتوى الطعام النباتي إلى عالم الوجبات السريعة

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قصة مدون أميركي شهير انتقل من محتوى الطعام النباتي إلى عالم الوجبات السريعة

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