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مشروع جديد لإنقاذ أكبر الأشجار بالعالم في كاليفورنيا

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مشروع جديد لإنقاذ أكبر الأشجار بالعالم في كاليفورنيا

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