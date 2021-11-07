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سلاح "الضحك"... أفغاني يصمم رسوماً كاريكاتيرية ساخرة لمحاربة حركة طالبان

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سلاح "الضحك"... أفغاني يصمم رسوماً كاريكاتيرية ساخرة لمحاربة حركة طالبان

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