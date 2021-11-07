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كويكب "مدمر" يتجه نحو كوكب الأرض بسرعة 6.6 كلم/ثانية

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كويكب "مدمر" يتجه نحو كوكب الأرض بسرعة 6.6 كلم/ثانية

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