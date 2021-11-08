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باحثون يعثرون على غرفة للرقيق وبقايا هياكل عظمية في فيلا بمدينة بومبيي الإيطالية

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باحثون يعثرون على غرفة للرقيق وبقايا هياكل عظمية في فيلا بمدينة بومبيي الإيطالية

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