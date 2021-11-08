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مجسم أسود وغريب يظهر في سماء مدينة غلاسكو الاسكتلندية

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مجسم أسود وغريب يظهر في سماء مدينة غلاسكو الاسكتلندية

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