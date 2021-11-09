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بسبب حركة خاطئة.. قطار يصطدم برافعة شمال مصر ما أدى إلى مصرع سائقها

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بسبب حركة خاطئة.. قطار يصطدم برافعة شمال مصر ما أدى إلى مصرع سائقها

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