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زحف بالآلاف من بيلاروسيا لعبور حدود بولندا.. ووارسو تستدعي الجيش: عدوان

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زحف بالآلاف من بيلاروسيا لعبور حدود بولندا.. ووارسو تستدعي الجيش: عدوان

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