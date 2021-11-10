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إضراب عام يشل بلدة عقارب في صفاقس التونسية بسبب أزمة مكب النفايات

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إضراب عام يشل بلدة عقارب في صفاقس التونسية بسبب أزمة مكب النفايات

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