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الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي أصغر حاصلة على نوبل تعلن زواجها في بريطانيا

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الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي أصغر حاصلة على نوبل تعلن زواجها في بريطانيا

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