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أيسلندي يشارك تطور حالته واستعادته لقدراته في استخدام يديه

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أيسلندي يشارك تطور حالته واستعادته لقدراته في استخدام يديه

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