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"أكلنا السمك يما.. ماتوا اللي معنا".. مأساة فلسطيني نجا من الغرق في بحر إيجة

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"أكلنا السمك يما.. ماتوا اللي معنا".. مأساة فلسطيني نجا من الغرق في بحر إيجة

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