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السلطات الإسبانية تدرس تفجير بركان "لابالما" لإخماد ثوارنه

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السلطات الإسبانية تدرس تفجير بركان "لابالما" لإخماد ثوارنه

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