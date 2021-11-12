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بلا غاز ولا كهرباء.. مسن بريطاني يعيش في عزلة منذ 40 عاما

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بلا غاز ولا كهرباء.. مسن بريطاني يعيش في عزلة منذ 40 عاما

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