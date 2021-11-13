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رعب في أسوان.. 3 قتلى ومئات المصابين بلدغات العقارب

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رعب في أسوان.. 3 قتلى ومئات المصابين بلدغات العقارب

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