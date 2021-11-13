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عاد من الفضاء سالما فلقي حتفه في حادث تحطم طائرة

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عاد من الفضاء سالما فلقي حتفه في حادث تحطم طائرة

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