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فكرة مبتكرة لطبيبة أميركية لتعليم الأطفال على القيام بـ"عمليات جراحية"

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فكرة مبتكرة لطبيبة أميركية لتعليم الأطفال على القيام بـ"عمليات جراحية"

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