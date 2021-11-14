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شعر به سكان الإمارات والسعودية.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب إيران

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شعر به سكان الإمارات والسعودية.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب إيران

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