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كندي يشارك متابعيه كيفية إحداث انهيارات ثلجية.. فما السبب؟

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كندي يشارك متابعيه كيفية إحداث انهيارات ثلجية.. فما السبب؟

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