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مجسم أسطواني مشع يظهر في سماء فرنسا دون تفسير، ويترك الأخصائيين في حيرة من أمرهم

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مجسم أسطواني مشع يظهر في سماء فرنسا دون تفسير، ويترك الأخصائيين في حيرة من أمرهم

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