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عاصمة جديدة في مصر تعمل بتكنولوجيا ذكية وتستوعب 6 ملايين نسمة

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عاصمة جديدة في مصر تعمل بتكنولوجيا ذكية وتستوعب 6 ملايين نسمة

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