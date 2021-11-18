.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد اتهامهما بالتجسس .. تركيا تطلق سراح الزوجين الإسرائيليين

  • الخط

بعد اتهامهما بالتجسس .. تركيا تطلق سراح الزوجين الإسرائيليين

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد