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بينهم حمو بيكا وشاكوش وشطة.. 19 مطرباً ممنوعون من الغناء في مصر

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بينهم حمو بيكا وشاكوش وشطة.. 19 مطرباً ممنوعون من الغناء في مصر

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