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إيلون ماسك يبيع أكثر من 8 ملايين سهم من تسلا في 7 جلسات فقط

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إيلون ماسك يبيع أكثر من 8 ملايين سهم من تسلا في 7 جلسات فقط

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