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اتساع وتصاعد احتجاجات المياه في إيران والسلطات تعتقل العشرات

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اتساع وتصاعد احتجاجات المياه في إيران والسلطات تعتقل العشرات

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