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شاحنة نقل أموال تُسقط أكياسا بآلاف الدولارات ومواطنون يتدافعون لأخذ ما يستطيعون

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شاحنة نقل أموال تُسقط أكياسا بآلاف الدولارات ومواطنون يتدافعون لأخذ ما يستطيعون

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