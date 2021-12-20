اشتباكات ورشق بالحجارة واعتقالات بأوروبا.. تظاهرات واسعة ضد اللقاحات وقيود كورونا
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- ٠٢:٠٥ اشتباكات ورشق بالحجارة واعتقالات بأوروبا.. تظاهرات واسعة ضد اللقاحات وقيود كورونا