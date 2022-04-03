.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد تهديد بوتين.. دول البلطيق توقف استيراد الغاز الروسي

  • الخط
فيديوهات أخرى
اكتشف المزيد