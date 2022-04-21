.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العشرات بالمستشفيات.. عاصفة ترابية تغطي العراق وتوقف الحياة

  • الخط
فيديوهات أخرى
اكتشف المزيد