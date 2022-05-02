.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيل غيتس: العالم لم يشهد المرحلة الأسوأ من كورونا بعد

  • الخط
فيديوهات أخرى
اكتشف المزيد