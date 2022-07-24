- طبيب البيت الأبيض: بايدن مصاب غالبا بسلالة كورونا شديدة العدوى
- ٠١:٢٠ نجاة طفل.. رحلة تخييم تتحول إلى مقبرة لأسرة أميركية
- ٠٢:٣٤ موجات الحر الأشد فتكاً في العالم.. إحداها ضربت أوروبا وقتلت 70 ألف شخص
- ٠١:٥٣ يفصل بين عصابتين.. شـارع ترابي يثير الرعب في هندوراس
- ٠٢:٠٩ أم بريطانية تستعين بصديقها لتعذيب ابنها حتى الموت
- ٠١:٥١ إقبال واسع في أميركا على شراء حبوب منع الحمل
- ٠١:٢٨ ملياردير هندي يتفوق على بيل غيتس.. ويصبح الرابع عالميا بقائمة الأثرياء
- ٠١:٥٠ فيديو يثير الرعب.. طيار يلتقط مشهداً بـ"لون الدم" فوق المحيط الأطلسي
- ٠١:٠٦ فضيحة جنسية تطيح بأسطورة المصارعة الحرة.. وتجبره على التقاعد
- ٠١:٥٢ تعاطف واسع مع مراهق سوري تعرض لهجوم عنصري من أتراك
- ٠١:٣٢ مزحة على تيك توك تتحول لمأساة.. مقتل مراهق أميركي بسبب مسدس مياه
-
- مباشر
-
- الحدث