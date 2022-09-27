- أول تعليق من واشنطن على منح سنودن الجنسية الروسية
- ٠١:٢٤ روبوت ياباني يحل محل عمال البناء!
- ٠١:٥٩ "ناسا" تغير مسار كويكب للدفاع عن الأرض
- ٠١:٤١ تساقط صخور يدمر سيارات ومنازل في جزر الكناري
- ٠٢:٤٥ فاجعة تهز فلسطين.. وفاة 3 أطفال أشقاء تباعاً في ظروف غامضة
- ٠٢:٠١ شتائم متبادلة بين رموز المعارضة الكويتية قبل انتخابات مجلس الأمة
- ٠٢:٢١ طباخ بوتين يعترف: أسست مجموعة فاغنر للقتال في دونباس
- ٠٣:٠٩ أزمات وكوارث| الصرصور المسعف.. نصف حشرة ونصف روبوت
- ٠١:٣٤ مسابقة غريبة لـشم التبغ في ألمانيا.. كم استنشق الفائز؟
- ٠٤:٤٠ منى مجدي فنانة سودانية تحارب السرطان بصوتها وحبها للموسيقى والحياة
- ٠١:٤٩ وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي عن 96 عاما
-
- مباشر
-
- الحدث