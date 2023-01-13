- حركة طالبان تمنع النساء من مغادرة المنازل دون محرم
- ٠١:١٩ لحظات مرعبة جراء الإعصار المدمر في ألاباما
- ٠٢:٢١ وزارة العدل الأميركية تعين مستشاراً خاصاً للتحقيق في وثائق بايدن السرية
- ٠١:٣٠ تغريم شركة سكر فرنسية 9.6 مليون دولار بسبب تلويث نهر بمياه متسخة
- ٠٣:٠٥ العربية تواكب نجاح فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي في الرياض
- ٠١:٣٦ تشققت الجبال وتحركت الرمال.. فرار جماعي للأهالي من قرية هندية
- ٠١:٢٦ عملية جراحية لإزالة قذيفة من صدر جندي أوكراني بحضور خبراء متفجرات
- ٠٢:٥١ تسريبات صادمة لإدارة برشلونة: ميسي فأر وقزم ومبتز
- ٠١:٥٦ تحويل أوراق العشب إلى نشا لحل أزمة الجوع في كينيا.. كيف؟
- ٠٢:٠٨ مفاجأة عن سبب توقف حركة الطيران بأميركا.. مهندس ارتكب خطأ غير مقصود
- ٠٤:٠٧ عالم غريب | "كلاب روبوتية".. تقام لها طقوس جنائزية ويتم التبرع بأعضائها
-
- مباشر
-
- الحدث