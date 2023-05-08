- أزمات وكوارث | ذبابة تسي تسي والمرض الذي يهدّد ملايين الأفارقة
- ٠٤:٠١ حكايتي على العربية | قرية جزائرية ملحها هو كنزها
- ٠٠:٥٨ أغنية "أش خبارك" لسعد لمجرد تحقق 7 ملايين مشاهدة في 3 أيام
- ٠١:٤٠ قصة حب تجمع مُسن سوري وثمانينية بلغارية تنتهي بزواجهما في دار للمسنين
- ٠١:١٩ "خطير ولا يمكن التنبؤ به".. ماذا يحدث حول محطة زابوريجيا النووية؟
- ٠٠:٥٩ 14 ألف قتيل ضحايا العنف المسلح في أميركا خلال 4 أشهر فقط
- ٠٢:٠٧ شيلان كمال.. عراقية تمارس كمال الأجسام وتريد إظهار عضلاتها بحرية
- ٠٢:٢١ بسبب التردي الاقتصادي.. مهندس لبناني يلجأ للعمل بـ"عزف الموسيقى" لجني رزقه
- ٠٢:٢١ بسبب التردي الاقتصادي.. مهندس لبناني يلجأ للعمل بـ"عزف الموسيقى" لجني رزقه
- ٠١:٣٨ 22 قتيلاً نصفهم من عائلة واحدة بغرق قارب سياحي في الهند
- ٠٢:٠٣ أم سودانية تفقد أحد رضيعيها التوأم.. قُصف المستشفى ففرت بهما للشارع
-
- مباشر
-
- الحدث