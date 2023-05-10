- مشاهد "تنمر" متداولة يُعتقد أنها السبب في مذبحة ارتكبها طالب في صربيا
- ٠٢:٠١ إيلون ماسك يتهم واتساب بالتنصت: لا تثقوا في هذا التطبيق
- ٠١:٣٣ رشقات صاروخية تُمطر مستوطنات محاذية لغزة.. وإسرائيل تفتح الملاجئ وتفعل القبة الحديدية
- ٠١:٥٥ يلقبون بالعناكب.. مهارات فريدة لعمال البناء على "سقالات البامبو" في هونغ كونغ
- ٠٢:٠٥ بعضها مقيدة.. الكشف عن 6 هياكل لشبان في إسبانيا قبل مئات السنين
- ٠٣:١٩ عادات وشعوب | مهرجان لتكريم الحمير في المكسيك
- ٠١:٤٦ "نهم في الآيس كريم".. النظام الغذائي لبايدن يثير قلق قرينته قبل انتخابات الرئاسة
- ٠٠:٥٩ المواجهات بين أنصار عمران خان والشرطة تعم مدناً باكستانية
- ٠٠:٥٥ خارطة مرعبة لـ 10 آلاف طن من الخردة الفضائية تهدد البشر
- ٠٠:٥٩ هل ينهار؟.. مخاوف تتحدث عن احتمالية انهيار سد النهضة في إثيوبيا بعد زلزال ضرب البلاد
- ٠٢:٠٦ مشاهد تفطر القلب.. غارات إسرائيلية مكثفة تدب الرعب بين أطفال غزة وكبار السن
-
- مباشر
-
- الحدث