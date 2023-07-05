- أبرز الأخبار من العربية
- ٠٢:١٥ الدمار طال كل شيء.. إسرائيل تنسحب من جنين بعد عملية عسكرية استمرت 44 ساعة
- ٠٢:٢٥ حليقة الرأس وأصابع مكسورة.. صحافية روسية شهيرة تروي لحظات رعب عاشتها في الشيشان
- ٠٢:٢٩ إسرائيل تنسحب من جنين بعد 48 ساعة دامية.. ورشقة صاروخية من غزة
- ٠١:٣٨ حملة تبرعات لدعم الشرطي الفرنسي قاتل المراهق "نائل" تثير غضبا واسعا
- ٠١:٣٢ ارتفاع عدد وفيات الأمهات من أصول إفريقية بعد الولادة في أميركا
- ٠١:١٢ عالم غريب | بموقع مميز وإطلالة ساحرة.. فندق مخصص للأموات في هونغ كونغ
- ٠٢:٢٣ سكان جنين يتحدون تدمير الجرافات الإسرائيلية للمخيم: سنعيده أجمل
- ٠١:٣٧ فلسطينيون ينظمون حملات إنسانية لإغاثة سكان مخيم جنين
- ٠١:٤٢ إضراب عام في الضفة الغربية احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على جنين
- ٠٢:٥١ إسرائيل تواصل اقتحام جنين.. وارتفاع حصيلة القتلى والمصابين والمعتقلين وفرار الآلاف
-
- مباشر
-
- الحدث