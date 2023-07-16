- اتهامات لكلية هارفارد للطب ببيع الجثث والأعضاء
- ٠١:١٦ مشروع علمي لتبريد الكوكب بحجب أشعة الشمس
- ٠٠:٥٧ تاه لشهرين في عرض المحيط الهادىء
- ٠٢:١٢ القيظ يشتد.. مدن ساحلية تسجل درجات حرارة غير مسبوقة حول العالم
- ٠٢:١٠ من هو "الأشيب" الذي يريده بوتين أن يحل محل بريغوجين في قيادة فاغنر؟
- ٠١:٠٧ حول العالم | لون مياهها أحمر.. شلالات الدم في أنتراكتيكا
- ٠١:٣٦ نتنياهو يغادر المستشفى بعد زرع جهاز لمراقبة ضربات القلب بجسده
- ٠٢:١٥ الأزمة الاقتصادية تنعش سوق الحرف اليدوية في لبنان
- ٠١:٤٩ نهر دجلة متنفس العراقيين في الصيف يصارع الجفاف
- ٠١:٥٨ جريمة هزت الأردن.. صلح عشائري في مقتل الطالبة إيمان إرشيد
- ٠١:٥٠ نزاع على الحضانة.. هذا مصير الأطفال الذين تاهوا بالأمازون
-
- مباشر
-
- الحدث