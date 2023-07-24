- 15 قتيلاً على الأقل بغرق عبارة كان على متنها نحو 40 شخصاً في إندونيسيا
- ٠١:٤٨ الكويت.. اقتراح قانون لحظر عمليات التجميل يثير سخرية واسعة
- ٠٢:٣١ مطالب بعزله.. وثيقة فيدرالية سرية تكشف تفاصيل قضية فساد تورط بها بايدن ونجله
- ٠٢:٠٣ والد الشيف بوراك يخرج عن صمته بعد ضجة احتياله وبيعه أملاك نجله.. فماذا قال؟
- ٠١:٥٣ شركة أميركية تطور بدلة تمكن المصابين بالصم من الشعور بالموسيقى
- ٠١:٠٩ إيلون ماسك يستبدل اسم "تويتر" بـ"X" ويغير شعار المنصة
- ٠١:٠٣ عادات وشعوب | وجبات سريعة وهدايا للأموات بطقس سنوي غريب في بوليفيا
- ٠٢:٣٠ أتذكرون الثمانينية البريطانية التي تزوجت شاباً مصرياً؟.. انفصلت عنه واستبدلته بقطة
- ٠٢:٠٧ مفاجأة عن فيديو اقتراب طائرتين سعوديتين من بعضهما في الجو
- ٠١:٢٨ مفاجأة.. هل تتعاطى أسماك القرش الكوكايين؟
- ٠١:٥٧ مستوطنون يلقون أثاث عائلة "صب لبن" في الشارع بعدما استولوا على بيتها
-
- مباشر
-
- الحدث